Новак Джокович: «Конечно, я никогда не переживал ничего такого, как в этом году. Но чем больше я играю и нахожусь в привычной среде, тем комфортнее себя чувствую»

Новак Джокович прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся в начале года. В январе его депортировали из Австралии, а в марте не пустили в США из-за отказа привиться от коронавируса.

«Сложнее всего, конечно, в психологическом и эмоциональном плане.

Конечно, я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона, и не знал, как это на меня повлияет.

Мне все еще нужно с этим разбираться в какой-то степени. Но, конечно, уже не так тяжело, как было в первые два-три месяца этого года.

Мне кажется, что чем больше я играю и нахожусь в привычной среде, тем комфортнее себя чувствую».

«Я не против вакцинации, но пока решил не прививаться». Джокович – о пропуске многих турниров и депортации из Австралии

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе