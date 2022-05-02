Касаткина о нервах на корте: «Иногда у тебя в голове каша, и ты просто пытаешься что-то сделать»

рассказала, что игроки обсуждают отстранение россиян и белорусов от «Уимблдона». На этой неделе руководство туров проведет в Мадриде встречу, где определит, как отреагировать на решение «Большого шлема».

«Конечно, мы это обсуждаем, потому что новостей нет, и мы такие: «Что происходит?» Мы не знаем.

Но я для себя решила, что есть вещи, которые от меня и от нас не зависят, и нужно сосредоточиться на том, что в моих силах.

У меня в приоритете семья, люди, которых я люблю, карьера, и на этом я должна сосредоточиться.

Что будет, то будет. Я просто благодарна за все, что у меня есть, и за все, что могу делать. К сожалению, ситуация такова, очень жаль, что мы мало что можем сделать и приходится просто следить за обновлениями и все».

Также Касаткину спросили, считает ли она корт убежищем и местом, где может насладиться «душевным покоем» вдали от отвлекающих факторов.

«Покоем? (Смеется.) Нет, это точно не душевный покой. Иногда, когда ты на кураже, да, это похоже на покой: ты просто плывешь по течению, и все идет как надо. Но такое случается не слишком часто.

Было бы идеально, если бы так получалось в каждом матче, но иногда у тебя в голове каша, салат, и ты просто пытаешься что-то сделать. Но, конечно, лучшие те игроки, которые способны превратить этот салат в хорошее блюдо. Я тоже к этому стремлюсь. Потому что ты всегда нервничаешь, и нужно научиться ежедневно с этим справляться».

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