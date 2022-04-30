Карлос Алькарас: «В данный момент родители управляют моими финансами. Клюшки для гольфа я могу купить без разрешения, но машину нужно согласовывать»

Карлос Алькарас, которому 5 мая исполнится 19 лет, рассказал о своих отношениях с родителями.

«В данный момент родители управляют моими финансами. Конечно, мне не нужно спрашивать разрешения, если я хочу купить клюшки для гольфа, но, например, машину я обязательно должен согласовать. Я все еще с этим борюсь.

Папа более жесткий, чем мама, поэтому если я хочу пойти гулять, я спрашиваю маму. Нет такого, что я должен вернуться строго в определенное время, но они всегда говорят: «Не гуляй допоздна».

Как бы я ни старался не шуметь по возвращении, я всегда их бужу, и они меня ловят».

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