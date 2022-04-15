Халеп о поражении в финале РГ-2017: «Это был один из самых тяжелых моментов в карьере. Три месяца я была в депрессии»

Симона Халеп рассказала, чему ее научили поражения в финалах «Больших шлемов». Румынка выиграла первый «Шлем» в карьере на «Ролан Гаррос»-2018. Перед этим она проиграла три финала.

«В 2017 году я проиграла очередной финал «Ролан Гаррос» (Алене Остапенко со счетом 6:4, 3:6, 3:6 – Sports.ru). Это был один из самых тяжелых моментов в карьере. Три месяца я была в депрессии, меня ничего не радовало. Иногда я просыпалась по ночам и плакала. Все было в моих руках, и я постоянно это прокручивала.

Но я знала, что нужно продолжать работать. На следующий день после финала я пошла тренироваться и выложилась на 100%. Потом был финал в Австралии против Возняцки, который я тоже проиграла, но была очень близка. Дело было не во мне, а в том, что соперница была лучше в решающий момент. Тогда я поняла, что мой день наступит. И на следующем «Шлеме» я стала чемпионкой».

Почему Халеп не стоит гордиться финалом «Ролан Гаррос»-2017

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