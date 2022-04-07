Берреттини пропустит в этом сезоне все грунтовые «Мастерсы». В конце марта он перенес операцию на руке

пропустит в этом сезоне все грунтовые «Мастерсы».

«После консультации с медиками мы с командой решили, что крайне важно не форсировать мое восстановление. Поэтому мы решили, что я должен отказаться от участия в турнирах в Монте-Карло, Мадриде и Риме, чтобы у меня было достаточно времени для возвращения на самый высокий уровень.

Сниматься с этих турниров, особенно с Рима, было чрезвычайно трудно, однако это правильное решение, которое позволит соревноваться еще много лет на самом высоком уровне и бороться за крупнейшие трофеи.

Большое спасибо за поддержку. Мое восстановление идет по плану, и я с нетерпением жду скорой встречи с вами на корте 🙏🔨», – написал Берреттини в соцсетях.

В конце марта итальянец перенес операцию на правой руке.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе