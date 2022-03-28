Сестры Уильямс посетили церемонию вручения «Оскара»

Серена и Уильямс посетили церемонию вручения премии «Оскар».

Фильм «Король Ричард», рассказывающий об их отце, был представлен в шести номинациях, но победил в одной – «Лучшая мужская роль». Премию получил Уилл Смит.

Во время церемонии сестры поднялись на сцену, что объявить Бейонсе, исполнившую песню Be Alive – саундтрек к фильму. На экране показали выступление певицы на кортах в Комптоне, где Уильямс начинали заниматься теннисом.

Фото: твиттер WTA.

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