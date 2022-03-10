Гауфф о запрете обсуждения сексуальной ориентации в школах Флориды: «Я против. Не могу даже представить, как можно молчать о том, кто ты есть»

17-я ракетка мира Кори Гауфф высказалась в поддержку ЛГБТ-сообщества. Американка прокомментировала то, что республиканцы Флориды предложили принять законопроект, который запретит обсуждение сексуальной ориентации в начальных классах.

«Я против. Думаю, об этом важно говорить, я не могу даже представить, как можно молчать о том, кто ты есть. Особенно учитывая то, что у меня есть друзья, относящиеся к ЛГБТК+. Говорить об этом – нормально.

Каждый ЛГБТ-человек, которого я знаю, был частью сообщества с молодого возраста, поэтому я думаю, что важно обсуждать это еще в школе, потому что там должна быть безопасная среда для разговоров о чем угодно.

Для меня важно, чтобы такие вещи были на слуху, как я уже говорила в 2019-м или 2020-м, когда выступала в поддержку движения Black Lives Matter.

Поэтому нельзя молчать. Те представители ЛГБТК+, с которыми я говорила, считают, что очень важно не прятать то, кто они есть на самом деле».

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