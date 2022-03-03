Стаховский о том, что записался в армию Украины: «Джокович прислал мне слова поддержки. Федерер и Надаль предпочли промолчать»

, записавшийся в ряды армии Украины, высказался о поддержке в теннисном мире.

«Джокович прислал мне слова поддержки, мы даже немного пообщались. Я пытался связаться с Федерером и Надалем, жаль, что они предпочли промолчать. Я их понимаю, это не их [дело].

Нас поддерживают выдающиеся люди, я надеюсь, что так будет и дальше.

[ и Рублев] – хорошие ребята, они понимают всю жестокость этой [ситуации]. По крайней мере, они пытаются что-то сделать, а другие – нет.

Я уже получил сотни сообщений от теннисистов со всего мира, которые потрясены происходящим. Это помогает», – цитирует Стаховского Nine со ссылкой на La Stampa.

Цитата сокращена в соответствии с официальными формулировками РФ и требованиями Роскомнадзора.

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