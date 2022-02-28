Украинские теннисистки потребовали отменить все турниры WTA в России и запретить российским командам носить национальную символику

Теги WTA ITF Марта Костюк Теннис

49-я ракетка мира Марта Костюк опубликовала заявление, в котором украинские игроки потребовали, чтобы теннисные организации отреагировали на российскую спецоперацию на Украине.

По ее словам, украинские игроки «очень удивлены и недовольны» отсутствием какой-либо реакции – особенно в свете того, что в случаях социальной несправедливости и сексуальных домогательств WTA реагировала «быстро, справедливо и смело».

В заявлении, опубликованном Костюк, в числе прочего требуется:

  • отменить все турниры WTA в России и предложить ITF сделать то же самое (это уже сделано);
  • запретить российским командам носить национальную символику.

«При этом мы полностью поддерживаем наших коллег из России и всех русскоязычных теннисистов, потому что они не знали и не имели никакого отношения [к произошедшему]», – говорится в заявлении.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные