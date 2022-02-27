Свитолина пообещала перечислить призовые со следующих турниров на поддержку армии и гуманитарную помощь Украине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пообещала перечислять призовые на поддержку армии и гуманитарную помощь Украине.

«Письмо моей Родине,

Сейчас я далеко от Тебя, далеко от моих близких, далеко от моего народа, но никогда еще мое сердце не было таким теплым и наполненным Твоей энергией.

Трудно выразить, насколько Ты особенная. Для меня Ты сильная, красивая и неповторимая. Ты дала мне все, и я дорожу каждой частицей Тебя: твоей культурой, твоим образованием, твоими землями, твоими морями, твоими городами, твоим народом. Моим народом.

Мой народ, каждый день я боюсь за тебя. Я опустошена, мои глаза не перестают плакать, мое сердце не перестает кровоточить. Но я так горжусь. Я смотрю на наш народ, наших матерей, наших отцов, наших братьев, наших сестер, наших детей, они такие храбрые и сильные, сражающиеся, чтобы защитить Тебя. Они герои.

Я обязуюсь перечислить призовые деньги, заработанные мной на моих следующих турнирах, чтобы поддержать нашу армию и гуманитарные силы, чтобы помочь им защитить Тебя, нашу страну.

Украина, Ты нас объединяешь, Ты наша личность, Ты наше прошлое и наше будущее. Мы – Украина.

Пусть мир увидит это и поможет нам объединить усилия, чтобы защитить тебя.

Ты во всех моих мыслях и молитвах. Ты всегда со мной. Украина – это я. Украина – это мы.

Я горжусь тем, что я украинка».

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