Ястремская о ситуации на Украине: «Мне так страшно. Мы не должны убивать друг друга»

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Даяна Ястремская прокомментировала ситуацию на Украине. Вместе с младшей сестрой она покинула страну после того, как два дня укрывалась в подземной парковке в Одессе. Сейчас она находится в Лионе, где планирует выступить на турнире WTA.

«Мне так страшно. Мы не должны убивать друг друга.

Я не знаю, что буду делать дальше. Посмотрим, что произойдет с Украиной, с моим городом. И мне нужно думать о сестре, ее безопасности...

Я боюсь за родителей, за друзей, за всех в моей стране. Чтобы понять, что такое удар ракеты, нужно это пережить. Но я никому не желаю испытать такую боль».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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