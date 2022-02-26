Стаховский вступил в ряды армии Украины

Бывшая 31-я ракетка мира Сергей Стаховский сообщил, что вошел в запас украинской армии.

«Я записался в запас в прошлую субботу, но у меня не было всех документов для подписания контракта. Сейчас процедуру отменили, поэтому каждый, у кого есть желание, может присоединиться.

У меня нет военного опыта, но есть опыт обращения с оружием. Пока я бездействую, многие наши соотечественники рискуют жизнями, чтобы защитить свои семьи. Я не понимаю, почему это происходит».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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