Веселы вышел в крупнейший финал в карьере и написал на камере «Нет войне!»

123-я ракетка мира Иржи Веселы в полуфинале турнира в Дубае обыграл №14 Дениса Шаповалова – 6:7, 7:6, 7:6. В третьем сете Шаповалов подавал на матч.
Веселы, попавший в сетку из квалификации, четвертый раз вышел в финал ATP. Последний раз ему это удавалось в 2020-м.
На уровне выше ATP 250 чех вышел в финал впервые. Теперь он сыграет с Андреем Рублевым.
После победы над Шаповаловым Веселы написал на камере: «Нет войне!»
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