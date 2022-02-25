Веселы вышел в крупнейший финал в карьере и написал на камере «Нет войне!»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Иржи Веселы Андрей Рублев Денис Шаповалов Теннис

123-я ракетка мира Иржи Веселы в полуфинале турнира в Дубае обыграл №14 Дениса Шаповалова – 6:7, 7:6, 7:6. В третьем сете Шаповалов подавал на матч.

Веселы, попавший в сетку из квалификации, четвертый раз вышел в финал ATP. Последний раз ему это удавалось в 2020-м. 

На уровне выше ATP 250 чех вышел в финал впервые. Теперь он сыграет с Андреем Рублевым.

После победы над Шаповаловым Веселы написал на камере: «Нет войне!»

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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