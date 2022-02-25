Элина Свитолина: «Благодарю наших парней и девушек, которые защищают Родину»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала ситуацию на Украине.

«Мое сердце обливается кровью… 😭

Мы, украинцы, просим поддержки и помощи всего полномасштабного цивилизованного мира...

Искренне благодарю наших парней и девушек, которые защищают нашу Родину 🙏🏼🇺🇦 #нетвойневУкраине #Украина», – написала Свитолина.

Вчера президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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