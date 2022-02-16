Джокович о финале Australian Open: «Мой сын – огромный поклонник Рафы Надаля. А жена болела за Медведева»

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как смотрел финал Australian Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым.

«Я улыбаюсь, потому что мои жена и сын болели за разных игроков.

Мой сын – огромный поклонник Рафы Надаля. А жена болела за Медведева. И после каждого выигранного Рафой розыгрыша Стефан вскакивал и тряс кулаком, как Рафа.

Если бы против Рафы играл я, то он болел бы за меня. Надеюсь (смеется). И несколько дней назад он меня спрашивал, когда будет следующий турнир, на котором буду играть и я, и Рафа. Я сказал, что не знаю – но надеюсь, что скоро. И спросил, почему он интересуется. Он сказал: «Я очень хочу сфотографироваться с Рафой».

Мы это организуем».

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