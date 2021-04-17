Даниил Медведев: «Если бы где-то в России стоял мой памятник, был бы горд. Но пока не заслужил»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, где бы он хотел видеть свою статую.

Напомним, вчера на территории «Ролан Гаррос» открыли статую Рафаэля Надаля.

«В России. Легко было ответить, потому что это моя родная страна. Конечно, в том случае, если мне удастся добиться чего-то выдающегося.

Пока я не сделал ничего такого, чтобы в мою честь установили памятник. Я должен стараться больше.

В таком случае я был бы горд, если бы где-то в России стоял мой памятник. Лучше, конечно, в Москве, но это тяжелее», – сказал Медведев.

На «Ролан Гаррос» поставили 3-метровую статую Надаля. Ее автор делал ложки для лучшего ресторана мира и теннисистку без одежды