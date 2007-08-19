🎾 У нас есть инстаграм тенниса – там много видео, фото и классной графики. Подписывайтесь!

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Теги Светлана Кузнецова Sports.ru Даниил Медведев Теннис

В воскресенье прошлая большая теннисная ночь: в Цинциннати Светлана Кузнецова проиграла боевой финал, а Даниил Медведев взял первый «Мастерс» и стал всего четвертым игроком топ-5 рейтинга в истории нашего мужского тенниса.

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Кузнецова проиграла финал Цинциннати, хотя вела 5:4 в двух сетах. Но турнир провела сказочный

Медведев – новая суперзвезда тенниса. 2 года назад он не видел в нем смысла и не занимался физподготовкой

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