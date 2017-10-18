Умер один из ведущих блогеров Sports.ru

Стало известно, что 10 октября после продолжительной болезни скончался Денни Тенн – автор и основатель блога Nasha Masha, посвященного Марии Шараповой, – самого популярного теннисного блога Sports.ru.

Англичанин Тенн основал блог в начале 2010 года и за время его существования опубликовал более 14 700 постов. За полтора месяца с августа этого года блог был просмотрен более 500 000 раз.

15 октября Шарапова в Китае выиграла свой первый за 2,5 года титул.