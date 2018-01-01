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    Рафаэль Карвальо

    Рафаэль Карвальо

    Rafael Carvalho
    Родился 27 июля 1986 | 31 год
    Гражданство Бразилия
    Рост и вес 191|84
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