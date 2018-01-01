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    Sports.ru
    Кейсуке Сака

    Кейсуке Сака

    Keisuke Saka
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 7 мая 1995 | 22 года
    Гражданство Япония
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 174|
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