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    Игор Пантич

    Игор Пантич

    Igor Pantić
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 8 января 1997 | 21 год
    Гражданство Сербия
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 183|75
    Лента Статистика Карьера
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