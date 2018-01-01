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    Эдер Фернандес

    Эдер Фернандес

    Eder Alberto Fernández Esquivel
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Торнео де Верано
    Полная статистика
    Родился 17 октября 1988 | 29 лет
    Гражданство Перу
    Амплуа Защитник
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