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    Федерико Рохас

    Федерико Рохас

    Federico Nahuel Rojas
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 21 октября 1996 | 21 год
    Гражданство Аргентина
    Амплуа Вратарь
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