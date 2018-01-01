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    Павел Матяш

    Павел Матяш

    Pavel Matiash
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 11 июля 1987 | 30 лет
    Гражданство Кыргызстан
    Амплуа Вратарь
    Лента Статистика Карьера
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