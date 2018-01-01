android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Эдуардо Фриас
    Все члены команды

    Эдуардо Фриас

    Eduardo Frías Molleda
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 31 декабря 1998 | 19 лет
    Гражданство Испания
    Клуб  Эспаньол|Вратарь
    Рост и вес 181|
    Лента Статистика Карьера
    Еще

    Ещё нет новостей


    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Эспаньол
     


    Лучшие материалы