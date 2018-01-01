|Родился
|31 декабря 1998 | 19 лет
|Гражданство
|Испания
|Клуб
|Эспаньол|Вратарь
|Рост и вес
|181|
Ещё нет новостей
|Адриан Лопес
|Вр
|Диего Лопес
|Вр
|Пау Лопес
|Вр
|Эдуардо Фриас
|Вр
|Аарон Кариколь
|Защ
|Давид Лопес Сильва
|Защ
|Дидак Вила
|Защ
|Марио Эрмосо
|Защ
|Марк Наварро
|Защ
|Налдо
|Защ
|Оскар Дуарте
|Защ
|Серхио Санчес
|Защ
|Хавьер Лопес
|Защ
|Виктор Санчес
|ПЗ
|Карлос Санчес
|ПЗ
|Марк Рока
|ПЗ
|Оскар Мелендо
|ПЗ
|Пабло Пьятти
|ПЗ
|Серджи Дардер
|ПЗ
|Хосе Мануэль Хурадо
|ПЗ
|Эстебан Гранеро
|ПЗ
|Жерар Морено
|Нап
|Лео Баптистао
|Нап
|Серхио Гарсия
|Нап
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .