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    Бошко Ступич

    Бошко Ступич

    Boško Stupić
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 27 июня 1984 | 33 года
    Гражданство Босния и Герцеговина
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 192|84
    Лента Статистика Карьера
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