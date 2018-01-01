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    Sports.ru
    Тимурбек Закиров

    Тимурбек Закиров

    Timurbek Zakirov
    Игры
    1
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    2.00
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 1 марта 1996 | 22 года
    Гражданство Казахстан
    Амплуа Вратарь
    Лента Статистика Карьера
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