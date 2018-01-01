|Родился
|12 ноября 2000 | 17 лет
|Гражданство
|Италия
|Клуб
|Кротоне|Вратарь
|Алекс Кордац
|Вр
|Аньелло Висково
|Вр
|Джакомо Фильюцци
|Вр
|Марко Феста
|Вр
|Франческо Лателла
|Вр
|Арлинд Айети
|Защ
|Бруно Мартелла
|Защ
|Давиде Фараони
|Защ
|Даниэль Павлович
|Защ
|Марио Сампиризи
|Защ
|Марко Капуано
|Защ
|Ноэ Дюсен
|Защ
|Стефан Симич
|Защ
|Федерико Чеккерини
|Защ
|Адриан Стоян
|ПЗ
|Александар Тонев
|ПЗ
|Андреа Барберис
|ПЗ
|Андреа Налини
|ПЗ
|Аристотелес Ромеро
|ПЗ
|Ахмед Бенали
|ПЗ
|Джованни Крочата
|ПЗ
|Джузеппе Борелло
|ПЗ
|Казим Сульич
|ПЗ
|Мариано Иско
|ПЗ
|Маркус Роден
|ПЗ
|Мусса Диаби
|ПЗ
|Никколо Дзанеллато
|ПЗ
|Паскуале Джаннотти
|ПЗ
|Роландо Мандрагора
|ПЗ
|Федерико Риччи
|ПЗ
|Анте Будимир
|Нап
|Марко Тумминелло
|Нап
|Марчелло Тротта
|Нап
|Сими
|Нап
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