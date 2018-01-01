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    Пак Чжон Су

    Пак Чжон Су

    Jung-Soo Park
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 13 января 1987 | 31 год
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 181|72
    Лента Статистика Карьера
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