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    Ким Сок Хо

    Ким Сок Хо

    Seok-Ho Kim
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 1 ноября 1994 | 23 года
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 175|65
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