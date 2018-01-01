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    Мэйсон Тойе
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    Мэйсон Тойе

    Mason Toye
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 16 октября 1998 | 19 лет
    Гражданство США
    Клуб  Миннесота|Нападающий
    Рост и вес 188|82
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Миннесота
    		 США. Высшая лига 1 0 0 0 0 1 0 19
    Показатели за всю карьеру 1 0 0 0 0 1 0 19
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    Состав команды

    Миннесота Юнайтед
     


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