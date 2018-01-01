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    Sports.ru
    Бенджамин Майнс
    Все члены команды

    Бенджамин Майнс

    Benjamin Mines
    Игры
    1
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 13 мая 2000 | 17 лет
    Гражданство США
    Клуб  Нью-Йорк Ред Буллс|Полузащитник
    Рост и вес 176|64
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Нью-Йорк Ред Буллс
     


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