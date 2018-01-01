|Родился
|13 мая 2000 | 17 лет
|Гражданство
|США
|Клуб
|Нью-Йорк Ред Буллс|Полузащитник
|Рост и вес
|176|64
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|США. Высшая лига
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|90
|Показатели за всю карьеру
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|90
|Луис Роблес
|Вр
|Райан Мира
|Вр
|Аарон Лонг
|Защ
|Кайл Данкан
|Защ
|Коннор Лэйд
|Защ
|Майкл Мурильо
|Защ
|Орельен Колен
|Защ
|Томас Реддинг
|Защ
|Фидель Эскобар
|Защ
|Алехандро Ромеро
|ПЗ
|Бенджамин Майнс
|ПЗ
|Венсан Безекур
|ПЗ
|Даниэль Ройер
|ПЗ
|Дерик Этьен
|ПЗ
|Тайлер Адамс
|ПЗ
|Шон Дэвис
|ПЗ
|Брэдли Райт-Филлипс
|Нап
|Карлос Ривас
|Нап
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