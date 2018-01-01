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    Кайл Данкан
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    Кайл Данкан

    Kyle Duncan
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 8 августа 1997 | 20 лет
    Гражданство США
    Клуб  Нью-Йорк Ред Буллс|Защитник
    Рост и вес 178|63
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Нью-Йорк Ред Буллс
     


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