|Родился
|8 августа 1997 | 20 лет
|Гражданство
|США
|Клуб
|Нью-Йорк Ред Буллс|Защитник
|Рост и вес
|178|63
|Луис Роблес
|Вр
|Райан Мира
|Вр
|Аарон Лонг
|Защ
|Кайл Данкан
|Защ
|Коннор Лэйд
|Защ
|Майкл Мурильо
|Защ
|Орельен Колен
|Защ
|Томас Реддинг
|Защ
|Фидель Эскобар
|Защ
|Алехандро Ромеро
|ПЗ
|Бенджамин Майнс
|ПЗ
|Венсан Безекур
|ПЗ
|Даниэль Ройер
|ПЗ
|Дерик Этьен
|ПЗ
|Тайлер Адамс
|ПЗ
|Шон Дэвис
|ПЗ
|Брэдли Райт-Филлипс
|Нап
|Карлос Ривас
|Нап
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