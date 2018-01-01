|Родился
|4 марта 2000 | 18 лет
|Гражданство
|Голландия
|Клуб
|Ден Хааг|Полузащитник
|Джо ван дер Сар
|Вр
|Инди Гротхейзен
|Вр
|Роберт Звинкелс
|Вр
|Тим Кореманс
|Вр
|Арон Мейерс
|Защ
|Бас Кейперс
|Защ
|Ник Кейперс
|Защ
|Тайрон Эбейи
|Защ
|Теймен Гоппел
|Защ
|Том Бегельсдейк
|Защ
|Тревор Давид
|Защ
|Уилфрид Канон
|Защ
|Хеннос Асмелаш
|Защ
|Абденассер Эль-Хаяти
|ПЗ
|Данни Баккер
|ПЗ
|Донни Гортер
|ПЗ
|Лекс Иммерс
|ПЗ
|Людсинио Маренго
|ПЗ
|Матс ван Кинс
|ПЗ
|Мелвин Лоренцен
|ПЗ
|Рикардо Кишна
|ПЗ
|Сэм ван Хюффел
|ПЗ
|Шакил Пинас
|ПЗ
|Шералдо Беккер
|ПЗ
|Эдуар Дюплан
|ПЗ
|Элсон Хой
|ПЗ
|Эрик Фалкенбург
|ПЗ
|Яхейа Бауссакау
|ПЗ
|Бьорн Маарс Йонсен
|Нап
|Делано Ладан
|Нап
|Деннис ван дер Хейден
|Нап
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