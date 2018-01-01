android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Эллиотт Кольер
    Все члены команды

    Эллиотт Кольер

    Elliott Collier
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 22 февраля 1995 | 23 года
    Гражданство Новая Зеландия
    Клуб  Чикаго Файр|Полузащитник
    Рост и вес 193|82
    Лента Статистика Карьера
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Чикаго Файр
     


    Лучшие материалы