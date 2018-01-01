|Родился
|22 февраля 1995 | 23 года
|Гражданство
|Новая Зеландия
|Клуб
|Чикаго Файр|Полузащитник
|Рост и вес
|193|82
|Ричард Санчес
|Вр
|Стефан Кливленд
|Вр
|Брэндон Винсент
|Защ
|Йохан Каппелхоф
|Защ
|Кевин Эллис
|Защ
|Кристиан Дин
|Защ
|Хорхе Корралес
|Защ
|Александар Катаи
|ПЗ
|Бастиан Швайнштайгер
|ПЗ
|Брандт Бронико
|ПЗ
|Дэкс Маккарти
|ПЗ
|Мохаммед Адамс
|ПЗ
|Мэтт Полстер
|ПЗ
|Тони Чани
|ПЗ
|Эллиотт Кольер
|ПЗ
|Луис Солиньяк
|Нап
|Неманья Николич
|Нап
|Хон Бакеро
|Нап
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