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    Мохаммед Адамс
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    Мохаммед Адамс

    Mohammed Adams
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 23 сентября 1996 | 21 год
    Гражданство Англия
    Клуб  Чикаго Файр|Полузащитник
    Рост и вес 168|75
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Чикаго Файр
     


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