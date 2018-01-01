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    Хон Бакеро
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    Хон Бакеро

    Jon Bakero
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 5 ноября 1996 | 21 год
    Гражданство Испания
    Клуб  Чикаго Файр|Нападающий
    Рост и вес 191|84
    Лента
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Чикаго Файр
     


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