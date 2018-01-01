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    Венсан Пенье
    Все члены команды

    Венсан Пенье

    Vincent Peugnet
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 5 февраля 1998 | 20 лет
    Гражданство Франция
    Клуб  Метц|Защитник
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Метц
     


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