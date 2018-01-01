android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Асдрубаль Чавес

    Асдрубаль Чавес

    Asdrúbal Rafael Chávez Sánchez
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 20 июня 1992 | 25 лет
    Гражданство Венесуэла
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 184|96
    Лента
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы