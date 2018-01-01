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    Ники Джексон
    Все члены команды

    Ники Джексон

    Niki Jackson
    Игры
    1
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 25 августа 1995 | 22 года
    Гражданство США
    Клуб  Колорадо Рэпидс|Нападающий
    Рост и вес 185|79
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Колорадо Рэпидс
     


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