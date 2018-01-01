|Родился
|25 августа 1995 | 22 года
|Гражданство
|США
|Клуб
|Колорадо Рэпидс|Нападающий
|Рост и вес
|185|79
|Зак Макмэт
|Вр
|Тим Ховард
|Вр
|Бисмарк Аджей-Боатенг
|Защ
|Даниэль Уилсон
|Защ
|Деклан Уинн
|Защ
|Томми Смит
|Защ
|Эдгар Кастильо
|Защ
|Эрик Миллер
|Защ
|Джек Прайс
|ПЗ
|Диллон Серна
|ПЗ
|Марлон Хэйрстон
|ПЗ
|Микиэл Азира
|ПЗ
|Энцо Мартинес
|ПЗ
|Юхан Блумберг
|ПЗ
|Джек Макбин
|Нап
|Джо Мэйсон
|Нап
|Доминик Баджи
|Нап
|Ники Джексон
|Нап
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