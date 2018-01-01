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    Sports.ru
    Даниил Ермолов
    Все члены команды

    Даниил Ермолов

    Daniil Yermolov
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 3 декабря 2000 | 17 лет
    Гражданство Украина
    Клуб  Сталь|Вратарь
    Лента
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Сталь Каменское
     


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