|Родился
|3 декабря 2000 | 17 лет
|Гражданство
|Украина
|Клуб
|Сталь|Вратарь
|Герман Пеньков
|Вр
|Даниил Ермолов
|Вр
|Данила Рябенко
|Вр
|Никита Зеленский
|Вр
|Артур Даниелян
|Защ
|Богдан Мыцик
|Защ
|Богдан Рудюк
|Защ
|Глеб Грачев
|Защ
|Джонатан
|Защ
|Игорь Ощипко
|Защ
|Эберт
|Защ
|Юрий Климчук
|Защ
|Анатолий Ульянов
|ПЗ
|Андрей Якимив
|ПЗ
|Гор Малакян
|ПЗ
|Данила Кныш
|ПЗ
|Дмитрий Копытов
|ПЗ
|Кирилл Костенко
|ПЗ
|Максим Задерака
|ПЗ
|Марьян Мысык
|ПЗ
|Михаил Месхи
|ПЗ
|Николай Павлюк
|ПЗ
|Тиаго Ромуло
|ПЗ
|Анатолий Нуриев
|Нап
|Артем Хоцяновский
|Нап
|Владислав Андрусенко
|Нап
|Владислав Вакула
|Нап
|Игорь Нехаев
|Нап
|Орест Кузик
|Нап
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