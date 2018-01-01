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    Альфон Гонсалес

    Альфон Гонсалес

    Alfonso González Martínez
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 4 мая 1999 | 18 лет
    Гражданство Испания
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 172|
    Лента Статистика Карьера
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