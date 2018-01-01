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Sports.ru NBA
    Родни Первис
    Все члены команды

    Родни Первис

    Rodney Purvis
    Игры
    2
    Очки в ср.
    4.0
    Подборы в ср.
    0.5
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 14 февраля 1994 | 24 года
    Гражданство США
    Клуб  Орландо|Атакующий защитник
    Рост и вес 193|93
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Орландо
     


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