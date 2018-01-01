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Sports.ru NBA
    Родни Первис
    Все члены команды

    Родни Первис

    Rodney Purvis
    Игры
    2
    Очки в ср.
    4.0
    Подборы в ср.
    0.5
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 14 февраля 1994 | 24 года
    Гражданство США
    Клуб  Орландо|Атакующий защитник
    Рост и вес 193|93
      2-очковые 3-очковые Штрафные  
    Сезон Команда Турнир И М З В % З В % З В % ПБ АП Ф ПХ П БШ О
    2017/2018
     Орландо
    		 НБА 2 11:41 1.5 1.5 100.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.5 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 4.0
    Показатели за всю карьеру 2 11:41 1.5 1.5 100.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.5 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 4.0
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    Состав команды

    Орландо
     


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