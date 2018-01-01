|Родился
|14 февраля 1994 | 24 года
|Гражданство
|США
|Клуб
|Орландо|Атакующий защитник
|Рост и вес
|193|93
|2-очковые
|3-очковые
|Штрафные
|Сезон
|Команда
|Турнир
|И
|М
|З
|В
|%
|З
|В
|%
|З
|В
|%
|ПБ
|АП
|Ф
|ПХ
|П
|БШ
|О
|НБА
|2
|11:41
|1.5
|1.5
|100.0
|0.0
|2.0
|0.0
|1.0
|1.0
|100.0
|0.5
|0.5
|1.5
|0.0
|0.0
|0.0
|4.0
|Показатели за всю карьеру
|2
|11:41
|1.5
|1.5
|100.0
|0.0
|2.0
|0.0
|1.0
|1.0
|100.0
|0.5
|0.5
|1.5
|0.0
|0.0
|0.0
|4.0
|Ди Джей Огастин
|РЗ
|Шелвин Мак
|РЗ
|Аррон Аффлало
|АЗ
|Джамел Артис
|АЗ
|Джонатан Симмонс
|АЗ
|Рашад Вон
|АЗ
|Родни Первис
|АЗ
|Терренс Росс
|АЗ
|Марио Хезонья
|ЛФ
|Уэсли Айванду
|ЛФ
|Эван Фурнье
|ЛФ
|Аарон Гордон
|ТФ
|Джонатан Айзек
|ТФ
|Кем Берч
|ТФ
|Бисмак Бийомбо
|Цен
|Марриси Спейтс
|Цен
|Никола Вучевич
|Цен
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