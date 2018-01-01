|Родился
|21 августа 1998 | 19 лет
|Гражданство
|Хорватия
|Клуб
|Торино|Нападающий
|Рост и вес
|187|78
|Ваня Милинкович-Савич
|Вр
|Доменико Коппола
|Вр
|Сальвадор Ичасо
|Вр
|Сальваторе Сиригу
|Вр
|Алессандро Буонджорно
|Защ
|Алессандро Фьордализо
|Защ
|Антонио Баррека
|Защ
|Кевин Бонифаци
|Защ
|Кристиан Ансальди
|Защ
|Кристиан Молинаро
|Защ
|Леонардо Ривойра
|Защ
|Лоренцо де Сильвестри
|Защ
|Лянко Войнович
|Защ
|Николас Бурдиссо
|Защ
|Николя Нкулу
|Защ
|Эмилиано Моретти
|Защ
|Адем Ляйич
|ПЗ
|Алекс Беренгер
|ПЗ
|Африйе Аккуа
|ПЗ
|Беньямин Коне
|ПЗ
|Винченцо Миллицо
|ПЗ
|Даниэле Базелли
|ПЗ
|Джоэл Оби
|ПЗ
|Маттиа Араму
|ПЗ
|Мирко Вальдифьори
|ПЗ
|Симоне Эдера
|ПЗ
|Томас Ринкон
|ПЗ
|Яго Фальке
|ПЗ
|Андреа Белотти
|Нап
|Карло Бутич
|Нап
|М′Байе Ньянг
|Нап
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