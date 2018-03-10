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    Аяка Кикучи

    Аяка Кикучи

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    10 марта

    23:58 Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Такаги одержала итоговую победу, Вюст – 2-я|112

    00:18 Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Такаги лидирует после двух дистанций, Лаленкова – 10-я|4



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